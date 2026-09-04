RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 676 подписчиков

Дзепка прыгнула четверной тулуп и выиграла этап юниорского Гран-при ISU в Бангкоке

Дзепка прыгнула четверной тулуп и выиграла этап юниорского Гран-при ISU в Бангкоке

Российская фигуристка София Дзепка выиграла этап юниорского Гран-при ISU в Бангкоке. В произвольной программе она успешно сделала четверной тулуп, упала с тройного флипа, но затем выполнила каскад из тройного флипа и тулупа, секвенцию из тройного лутца, тройного сальхова и двойного акселя, а также сольные тройной лутц и тройной риттбергер.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым