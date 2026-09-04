Дзепка прыгнула четверной тулуп и выиграла этап юниорского Гран-при ISU в Бангкоке

Российская фигуристка София Дзепка выиграла этап юниорского Гран-при ISU в Бангкоке. В произвольной программе она успешно сделала четверной тулуп, упала с тройного флипа, но затем выполнила каскад из тройного флипа и тулупа, секвенцию из тройного лутца, тройного сальхова и двойного акселя, а также сольные тройной лутц и тройной риттбергер.