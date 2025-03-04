Российские войска прорвали оборону ВСУ у Загрызово

ВС РФ прорвали оборону войск Украины около населенного пункта Загрызово в Харьковской области. «В результате прорыва оборонительной линии вооружённых формирований Украины юго-западнее Загрызово нашим войскам удалось продвинуться до 1 км вдоль Оскольского водохранилища», - отметил специалист.
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