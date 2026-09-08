Бригада «Финнмарк» и российский расчёт

Двадцать седьмого августа 2026 года американский C-17 доставил в Тронхейм контейнерную пусковую систему ВМС США — четырёхячеечную Containerized Launching System (далее — CLS), производную от Mk 70 Mod 1 Payload Delivery System компании Lockheed Martin, — для участи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эксперт: «вне пол...
- Лондон берёт Цент...
- ВМ Как Китай отбирае...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым