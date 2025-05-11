МВД и Минюст Польши обвинили российские спецслужбы в поджоге ТЦ в Варшаве

Поджигатели торгового центра Marywilska 44 в Варшаве действовали по заказу российских спецслужб. Министр юстиции Польши Адам Боднар и глава МВД Томаш Семоняк выпустили совместное заявление об этом на сайте Минюста.
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