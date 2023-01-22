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Сама же деревня имеет глубокие корни истории и упоминалась уже в 16-17 веках

Сама же деревня имеет глубокие корни истории и упоминалась уже в 16-17 веках

﻿﻿Сама деревня имеет глубокие исторические корни и упоминается уже в 16-17 веках. Этимология названия поселка Сайгатка происходит от названия реки Сайгатки, протекающей рядом с поселком.

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