«Я вон пенсионерка, и то не жалуюсь, а ты только и делаешь, что ноешь про нехватку денег!»

– упрекает бывшая свекровь — …Я подумала, ну ладно, бывший муж козлина, конечно, бросил нас с двумя детьми в ипотечной квартире, за которую еще платить и платить, – рассказывает тридцатипятилетняя Виктория.
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