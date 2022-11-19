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Количество погибших при взрыве в доме на Сахалине увеличилось до трех

Количество погибших при взрыве в доме на Сахалине увеличилось до трех

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко опубликовал сообщение о том, что количество погибших жителей, тела которых были извлечены из-под рухнувших этажей здания, обвалившегося на территории населённого пункта Тымовское, возросло до трёх.

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