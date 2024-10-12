ВС РФ кратно нарастили число ударов по объектам противника в Сумской области, что снижает его возможности по снабжению группировки в Курской области

Российские Вооружённые силы кратно нарастили число ударов по объектам противника в Сумской области. Минувшей ночью удары, в том числе и с применением ФАБ с УМПК, наносились по примыкающим к Курской области районам, что на ряде участков приводило к нарушению снабжения курской оккупационной группировки ВСУ.