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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Альфа Ромео» представила черную ливрею с паттерном из игральных карт для Гран-при Лас-Вегаса

«Альфа Ромео» представила черную ливрею с паттерном из игральных карт для Гран-при Лас-Вегаса

Команда продемонстрировала полностью черный болид с паттерном из игральных карт, украшенных четырехлистным клевером и шестерками в честь шести лет сотрудничества между «Заубером» и «Альфа Ромео».

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