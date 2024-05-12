Программистам сделали три специальных монитора. Их разработала компания BenQ

Мониторы новой серии RD предназначены для программистов и поддерживают специальный режим, снижающий нагрузку на глаза при работе с кодомНовые мониторы — это 24,1-дюймовый RD240Q с соотношением сторон 16:10, 28,2-дюймовый RD280U с соотношением сторон 3:2 и 31,5-дюймовый RD320UA с соотношением сторон 16:9.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии