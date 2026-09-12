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Жара до +35 и сильный ветер: какая погода ждет Алматы и область 12 сентября

Жара до +35 и сильный ветер: какая погода ждет Алматы и область 12 сентября

Грозы и сильный ветер придут в Алматинскую область на фоне жары до +35 градусов, передает inAlmaty.kz.

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