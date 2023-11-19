Фотограф из Петербурга победил на международном конкурсе в Дубае

Жюри покорил снимок ледокола на Финском заливе. Петербургский фотограф Александр Чехонин выиграл в одной из номинаций на Международной премии фотографии, которая проводится при поддержке королевской семьи в Дубае.
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