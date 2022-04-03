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Абсолютный барьер

Абсолютный барьер

Забавно перечитывать самого себя шестилетней давности. Иногда забавно до мурашек. ***** Генерал МакКормик курил и тоскливо смотрел на Русский Вал — насыпь высотой в несколько десятков метров, нагло вывалившуюся на территорию независимой Литвы.

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