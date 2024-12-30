Молдова опровергает утверждения России о военной операции в Приднестровье

В кабинете президента Молдовы Майи Санду и Бюро политик по реинтеграции назвали фейком сведения о подготовке военной операции в Приднестровье и попытке захвата Молдавской ГРЭС, распространяемые российскими СМИ со ссылкой на Службу внешней разведки России.