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Царьград

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Новая версия и забытые детали поисков: что известно спустя год об исчезновении семьи Усольцевых

Новая версия и забытые детали поисков: что известно спустя год об исчезновении семьи Усольцевых

Появилась новая деталь в деле об исчезновении на Кутурчинском Белогорье семьи Усольцевых.Семья Усольцевых, Сергей, Ирина и их несовершеннолетняя дочь, пропали в тайге Красноярского края в сентябре 2025 года.

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