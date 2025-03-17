Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Володя, это не я»: Зеленский рассказал об извинениях Лукашенко в первые дни СВО

«Володя, это не я»: Зеленский рассказал об извинениях Лукашенко в первые дни СВО

Пресс-служба президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что белорусский коллега Александр Лукашенко извинился перед ним в телефонном разговоре в первые дни после начала российской военной операции.

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