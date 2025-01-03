Новый год по-турецки? 4 сериала с атмосферой зимних праздников

Турецкие сериалы – это то, что уже давно плотно проникло в нашу культуру. Все когда-то началось с “Великолепного века”, а потом любовь российского зрителя к работам этой чудесной страны было уже не остановить! Но не стоит думать, что в местных проектах можно наблюдать только за великолепными летними пейзажами, морем и пальмами.