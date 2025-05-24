Путин всё ещё настроен на победу в войне против Украины, — разведка США

Путин всё ещё настроен на победу в войне против Украины, считает разведка США. Президент России рассматривает войну на Украине как экзистенциальную борьбу против Запада, которая, по его мнению, определит место РФ в мире, говорится в аналитике.
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