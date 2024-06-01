Цена билета на рейсы по Каме на пермском электрокатамаране составила 1200 рублей

В Перми билеты на поездки на электрокатамаране «Экоходъ-2» будут стоить от 1200 рублей. По данным компании «Восход», кроме регулярного рейса до Закамска судно будет осуществлять развлекательные прогулки для туристов.
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