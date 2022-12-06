Русская весна

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США и ЕС решили атаковать сталь и алюминий из Китая

США и ЕС решили атаковать сталь и алюминий из Китая

США и Европейский союз рассматривают введение новых тарифов на китайскую сталь и алюминий в рамках борьбы с выбросами углекислого газа и глобальным избытком производственных мощностей, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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