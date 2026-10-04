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Аргументы недели

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Смерть шла за ним по пятам. Как погиб лётчик-испытатель Александр Бесчастнов

Смерть шла за ним по пятам. Как погиб лётчик-испытатель Александр Бесчастнов

4 октября этого года в Розовой гостиной ДК г.о. Жуковский состоялось очередное заседание Клуба любителей авиации «Взлётная полоса».

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