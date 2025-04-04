Запасы газа в хранилищах Украины установили антирекорд Уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины достиг абсолютного минимума за весь период наблюдений – 5,4 млрд куб.
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Запасы газа в хранилищах Украины установили антирекорд Уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины достиг абсолютного минимума за весь период наблюдений – 5,4 млрд куб.
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