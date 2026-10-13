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Пересек сплошную справа — и это законно: в каких случаях разметка 1.2 не запрещает маневр

Пересек сплошную справа — и это законно: в каких случаях разметка 1.2 не запрещает маневр

Сплошная линия справа у обочины часто становится ловушкой для водителя. Кто-то видит в ней только запрет, кто-то пересекает без опаски, а потом удивляется штрафу.

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