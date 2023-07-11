Сапер сообщил о принесенных наводнением минах ВСУ

Сапер танкового полка ВС РФ с позывным «Цент» поделился информацией о том, что из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции случилось наводнение, которое принесло в Алешки Херсонской области множество установленных ранее ВСУ мин с правого берега.
Сапер танкового полка ВС РФ с позывным «Цент» поделился информацией о том, что из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции случилось наводнение, которое принесло в Алешки Херсонской области множество установленных ранее ВСУ мин с правого берега.
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