Джордж Расселл о перспективах «Мерседеса» в сезоне-2023: «Команда не забыла, как строить быстрые болиды»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о том, как сложился сезон-2022. Расселл признал, что переходя в «Мерседес» ожидал большего, но при этом не сомневается в дальнейшем прогрессе команды.
Популярные статьи
- Вениамин Мандрыкин: «Переживаю за нашу армию, воинов, поддерживаю. Надо давить гадину, как наши прадеды и деды делали»
- Ари: «Скоро все будут признаваться в любви к России. Весь Евросоюз будет извиняться перед вами, любить и ценить»
- Министр спорта Франции надела джемпер с радужными полосками на матч с Англией в поддержку прав человека
Свежие комментарии