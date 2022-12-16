Джордж Расселл о перспективах «Мерседеса» в сезоне-2023: «Команда не забыла, как строить быстрые болиды»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о том, как сложился сезон-2022. Расселл признал, что переходя в «Мерседес» ожидал большего, но при этом не сомневается в дальнейшем прогрессе команды.

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