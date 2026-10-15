В отношении женщины возбудили уголовное дело В Майминском районе 36-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела после конфликта с сотрудником полиции.
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