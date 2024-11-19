Банк выплатил 150 тысяч рублей за назойливые звонки должнице

Фото: редакция "Новости ТМ" BrisperЖительница Екатеринбурга обратилась в ГУФССП России по Свердловской области с жалобой на банк, который менее чем за месяц совершил 116 звонков с требованием вернуть долг.
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