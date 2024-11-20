Последняя суббота декабря перед Новым годом: как будем работать?

Как пояснил Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду: «28 декабря не является укороченным рабочим днем, так как в этот день мы отрабатываем понедельник, 30 декабря, в соответствии с изменением в графике выходных на 2024 год».
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