Защитник «Барсы» Мартин не получил 2-ю желтую за подкат против Аспаса. Форварду «Сельты» дали карточку за споры с судьей

Каталонская команда играет с «Сельтой» на выезде в 14-м туре Ла Лиги (1:0, второй тайм). На 45-й минуте защитник гостей Жерар Мартин, у которого уже была желтая карточка, сбил в подкате форварда хозяев Яго Аспаса.