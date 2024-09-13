Наша страна может стать крупным игроком на рынке лития

Дочерняя компания Росатома Uranium One Group подписала контракт с боливийской государственной компанией Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) на строительство промышленного комплекса в Боливии по производству карбоната лития.
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