В Крыму создали календарь и карту цветений, но забыли об аллергиках

В Крыму создали календарь и карту цветений: информация опубликована портале Travel Crimea. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас на полуострове цветут Магнолия Суланжа, персик, сакура, тюльпаны.
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