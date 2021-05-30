Заноза

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Очень странное кино: За арест Лукашенко дают 11 миллионов евро

Очень странное кино: За арест Лукашенко дают 11 миллионов евро

Накануне польскоподданный Степан Путило, тот, что основал телеграм-канал NEXTA и координировал протестные акции в 2020 году на деньги польских спецслужб, выпустил очередной фильм про "преступный режЫм" Белоруссии "Золотое дно – 2: В тени диктатора".

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