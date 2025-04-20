Семейные казусы РЖД и операторов. Владельцев железнодорожного подвижного состава (принудительно?) впишут в закон

Взаимоотношения между участниками перевозочного процесса урегулированы, но не на всех уровнях, этими словами Михаил Глазков, заместитель генерального директора — начальник Центральной дирекции управления движением ОАО «РЖД» открыл юбилейное заседание Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП).