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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Семейные казусы РЖД и операторов. Владельцев железнодорожного подвижного состава (принудительно?) впишут в закон

Семейные казусы РЖД и операторов. Владельцев железнодорожного подвижного состава (принудительно?) впишут в закон

Взаимоотношения между участниками перевозочного процесса урегулированы, но не на всех уровнях, этими словами Михаил Глазков, заместитель генерального директора — начальник Центральной дирекции управления движением ОАО «РЖД» открыл юбилейное заседание Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП).

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