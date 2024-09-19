Врачи назвали еду, превращающую кровь в густой сироп

Перечислены продукты, которые ведут к густой крови и повышают риск тромбозаКардиолог Анна Кореневич рассказала "Российской газете", что неправильное питание человека делает кровь похожей на сироп, из-за чего увеличивается риск появления тромбозов.
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