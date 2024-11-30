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В парламенте Армении указали на неизменность позиции страны по ОДКБ

В парламенте Армении указали на неизменность позиции страны по ОДКБ

ТАСС/Сергей Савостьянов Позиция Армении по вопросу участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остается прежней, несмотря на отказ страны от участия в саммите организации, который 28 ноября состоялся в Астане.

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