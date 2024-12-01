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  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

Влияние температурных отклонений во время транспортировки на качество лекарственных средств

Влияние температурных отклонений во время транспортировки на качество лекарственных средств

Контроль соблюдения температурного режима во время транспортировки возлагается на дистрибьютора решением Совета ЕЭК от 3 ноября 2016 года N 80 «Об утверждении правил надлежащей дистрибьюторской практики в рамках ЕЭС», п.

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