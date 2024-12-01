Влияние температурных отклонений во время транспортировки на качество лекарственных средств

Контроль соблюдения температурного режима во время транспортировки возлагается на дистрибьютора решением Совета ЕЭК от 3 ноября 2016 года N 80 «Об утверждении правил надлежащей дистрибьюторской практики в рамках ЕЭС», п.
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