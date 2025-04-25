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В Индии подорвали дома террористов, причастных к атаке в Пахалгаме

В Индии подорвали дома террористов, причастных к атаке в Пахалгаме

Взрыв прогремел, когда Силы безопасности проводили обыски в домах двух террористов.фото: pixabay.com/shivamjokerДва дома террористов из группировки «Лашкар-и-Тайба»*, предположительно, причастных к нападению в Пахалгаме, были взорваны в Джамму и Кашмире накануне вечером, 24 апреля.

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