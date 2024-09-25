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Пленный Гусак: на Украине военкомам дают денежные бонусы за мобилизованных

Пленный Гусак: на Украине военкомам дают денежные бонусы за мобилизованных

Сотрудники военкоматов на Украине за мобилизованных получают денежное вознаграждение. Сумма бонуса составляет восемь тысяч гривен (около 17 тысяч рублей), сообщил РИА «Новости» военнопленный Александр Гусак.

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