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Данияр Елеусинов назвал самый большой гонорар в карьере: «87 500 + премиальные»

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов рассказал о своих заработках в профессиональной карьере и личном состоянии, «Предпоследний бой — $87 500.

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