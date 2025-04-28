ГКРР: Китай примет меры по стабилизации занятости и экономики

Пекин, 28 апреля /Синьхуа/ -- В Китае будет принят ряд мер по стабилизации занятости и экономики, а также содействию высококачественному развитию, заявил замглавы Государственного комитета по делам развития и реформ /ГКРР/ КНР Чжао Чэньсинь в понедельник на пресс-конференции.