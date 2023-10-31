МО сообщило о планах США возобновить работу биообъектов на Украине после конфликта

США намерены возобновить работу биообъектов на Украине после завершения конфликта. Об этом во вторник, 31 октября, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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