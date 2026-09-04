Суд оставил под стражей водителя автобуса, задавившего людей у храма «Большой Златоуст»

Свердловский областной суд рассмотрел в закрытом судебном заседании апелляционную жалобу адвоката Икромжона Хамраева – водителя автобуса, устроившего смертельное ДТП возле храма «Большой Златоуст» в Екатеринбурге.
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