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Суд оставил под стражей водителя автобуса, задавившего людей у храма «Большой Златоуст»

Суд оставил под стражей водителя автобуса, задавившего людей у храма «Большой Златоуст»

Свердловский областной суд рассмотрел в закрытом судебном заседании апелляционную жалобу адвоката Икромжона Хамраева – водителя автобуса, устроившего смертельное ДТП возле храма «Большой Златоуст» в Екатеринбурге.

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