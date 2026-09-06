Врач Файзулина: при сухой коже привычка трогать лицо грозит инфекцией

Привычка постоянно касаться лица руками особенно сильно повышает риск инфекций при сухости, раздражении и повреждении кожного барьера, а также после агрессивных косметологических процедур.
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