Лещенко считает незаслуженной красную карточку Тюкавина: «Удар пришелся в плечо, а не шею или лицо»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» удаление нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).
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