В Петербурге единоросс Сергей Ильин может быть исключен из партии за угрозы в рабочем чате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Замглавы муниципального образования Лиговка-Ямская и член партии "Единая Россия" Сергей Ильин может быть исключен из партии и уволен с работы, если подтвердится, что он является автором сообщений с угрозами в рабочем чате.
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