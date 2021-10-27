В Петербурге единоросс Сергей Ильин может быть исключен из партии за угрозы в рабочем чате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Замглавы муниципального образования Лиговка-Ямская и член партии "Единая Россия" Сергей Ильин может быть исключен из партии и уволен с работы, если подтвердится, что он является автором сообщений с угрозами в рабочем чате.