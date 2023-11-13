В погоне за самодостаточностью в полупроводниковой промышленности Китай столкнулся с огромными убытками

Ведущий китайский специалист в области полупроводниковой промышленности заявил, что китайская индустрия проектирования микросхем в этом году столкнулась с огромными убытками на фоне чрезмерной конкуренции и наплыва в этот сектор из-за стремления Пекина к большей самодостаточности.
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