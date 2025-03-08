РПЛ обвинила болельщиков «Факела» в расизме к футболисту «Зенита»

Российская премьер-лига (РПЛ) заявила о недопустимости оскорблений на расовой почве по отношению к футболистам на фоне инцидента с проявлением расизма в адрес игрока петербургского «Зенита» Маркуса Вендела Вале да Силвы со стороны болельщиков воронежского клуба «Факел».