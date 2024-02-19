Пока вооруженные украинские формирования дружно драпали из Авдеевки, устилая бескрайние донецкие степи своими убитыми и ранеными, а так называемый президент «незалежной» Зеленский жаловался в Мюнхене на недостаток снарядов, участники тамошней конференции по безопасности весело проводили время.
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