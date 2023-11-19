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Наместников забросил 2-ю шайбу в сезоне – с отрицательного угла в матче с «Аризоной». У него 2+7 в 17 играх

Наместников забросил 2-ю шайбу в сезоне – с отрицательного угла в матче с «Аризоной». У него 2+7 в 17 играх

Форвард «Виннипега» отличился в матче регулярного чемпионата против «Аризоны» (5:2). Он поразил ворота «Койотис» броском с отрицательного угла, воспользовавшись выходом вратаря Карела Веймелки из ворот.

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