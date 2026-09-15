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Полная готовность. Почему барнаульские семьи часто выбирают квартиры в завершенных ЖК

Полная готовность. Почему барнаульские семьи часто выбирают квартиры в завершенных ЖК

Большинство квартир в комплексах выкупают на этапе строительства, однако небольшое число лотов остается нераспроданным Планировка квартиры, расположение дома, удобная транспортная развязка, наличие социальных учреждений — это одни из главных параметров при выборе новостройки.

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